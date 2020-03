‘Het Europese voetbal ligt misschien wel tot september stil’

Man United laat niets heel van AZ-beul LASK, Frankfurt staat voor hels karwei

12 maart Manchester United is er vanavond wél in geslaagd om in de Europa League te winnen van LASK Linz, iets wat AZ en PSV eerder niet lukte. The Red Devils deden dat zelfs met groot machtsvertoon. In de overige heenwedstrijden in de achtste finales die er werden afgewerkt zorgde FC Basel voor een grote verrassing bij Eintracht Frankfurt, terwijl Istanbul Basaksehir nipt won van FC Kopenhagen.