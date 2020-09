Herstelde Ronaldo jaagt op 100ste goal in Zweden

Marcelo is allang geen ‘Peppi’ meer: wat kan oud-PSV’er tegen Lewandow­ski?

19 augustus Wie het zeven jaar geleden had voorspeld, was in Eindhoven vierkant uitgelachen. Marcelo, de 33-jarige oud-verdediger van PSV, mag woensdagavond doelpuntenmachine Robert Lewandowski van Bayern München ontregelen. Hij gaat voor een finaleplek in de Champions League.