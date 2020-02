Heerlijke week Europees voetbal: strijd der toptalenten en volop Nederlanders

Het Europees voetbal wordt hervat met twee krakers op dinsdagavond. Champions League-winnaar Liverpool gaat op bezoek bij Atlético Madrid. Bij Liverpool is de kans groot dat Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum aan de aftrap verschijnen in de strijd om een plaats in de kwartfinale. Ook Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain is een interessant duel. De toptalenten Jadon Sancho en Erling Haaland ontvangen het andere wonderkind Kylian Mbappé. Bij de Parijzenaren zit de negentienjarige Mitchel Bakker niet bij de selectie. De voormalig linksachter van Jong Ajax speelde afgelopen week twee duels in de hoofdmacht, maar kan dus niet hopen op zijn debuut in het miljardenbal.