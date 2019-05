Hazard zegt Chelsea vaarwel: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

,,Vorig jaar wilde ik na het WK al vertrekken, maar toen is het er niet van gekomen. Ik heb nu mijn beslissing genomen en Chelsea twee weken geleden op de hoogte gebracht”, zei Hazard tegenover BT Sport. ,,Ik wacht nu tot beide clubs eruit komen.”



,,Ik denk dat dit een ‘goodbye’ is, ja, al weet je zoiets in de voetballerij eigenlijk nooit zeker”, zei Hazard. ,,Ik heb hier zeven jaar gespeeld, het is tijd voor een nieuwe uitdaging". Hazard zei niet om welke club het gaat, maar alles wijst erop dat de Belg na de zomer het shirt van Real Madrid draagt.



De finale begon moeizaam, voor beide elftallen. Hazard: ,,Ik geloof dat in de eerste helft iedereen last had van stress. Dat heb je in finales. Na de openingstreffer van Olivier Giroud werd het voor ons een geweldige avond. We hebben de spelers er voor om mooi voetbal te spelen en in de tweede helft hebben we dat gedaan. Het is fantastisch deze beker te winnen.”



Hazard won met Chelsea twee keer de Europa League, twee keer de Premier League en een FA Cup en een League Cup.