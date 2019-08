Hapoel Beer Sheva: modelclub onder slimme zakenvrouw

Wat weten we van Hapoel Beer Sheva?

De club die in 1949 werd opgericht is een stuk vooruitstrevender dan de meeste BVO’s in Nederland. Hapoel Beer Sheva wordt namelijk geleid door een vrouw. De 50-jarige Alona Barkat zorgde voor een primeur in Israël toen ze in 2007 eigenaar van de club werd. Daar zijn ze in Beer Sheva zowel zakelijk als sportief bepaald niet slechter van geworden. Barkat, behalve zakenvrouw een (rechtse) politica, rekende af met de probleemfans en vormde Hapoel om tot modelclub. In 2015 werd een fonkelnieuw stadion geopend. In datzelfde jaar stelde Barkat trainer Barak Bakhar aan. Onder diens leiding keerde Beer Sheva – kampioen in 2017 en 2018 – terug naar de top in Israël.