Halve finalisten CL: Manchester City 20 jaar geleden nog degradant

Met het bereiken van de halve finales van de Champions League laten Manchester City, Chelsea en Paris Saint-Germain zien dat succes wel degelijk te koop is. Twintig jaar geleden stonden deze topclubs nog in de schaduw van Real Madrid, de vierde kanshebber op de Cup met de Grote Oren.

Real Madrid

Dat Real Madrid weer gewoon bij de laatste vier zit mag nauwelijks een verrassing heten. De Koninklijke won 13 keer de Europa Cup1/Champions League en is daarmee recordhouder. Ook 20 jaar geleden stond de club ‘gewoon aan de top.’ Met spelers als Roberto Carlos, Guti, Raul en Luis Figo werd Real in het seizoen 2000-2001 fluitend kampioen van Spanje en werd de halve finale van de Champions League (waarin Bayern München te sterk was) gehaald. In 2000 en 2002 ging de Cup met de Grote Oren wel mee naar Madrid.

Volledig scherm Luis Figo in het seizoen 2000-2001. © REUTERS

Paris Saint-Germain

Poenig is PSG altijd wel een beetje geweest, maar sinds de overname van Qatarese investeerders (2011) timmert de club pas echt aan de weg. Twintig jaar geleden met de huidige coach Mauricio Pochettino nog als speler was Paris Saint-Germain heel wat minder succesvol. In het seizoen 2000-2001 kwamen Pochettino en co ondanks de aanwezigheid van spelers als Nicolas Anelka en Jay Jay Okocha niet verder dan de negende plaats in Ligue 1.

Volledig scherm Mauricio Pochettino als speler van PSG. © FEP / panoramic

Manchester City

De club die jarenlang tweede viool speelde achter stadgenoot United doet dankzij het grote geld uit Abu Dhabi sinds 2008 serieus mee met de grote jongens. Dat was 20 jaar geleden, met ex-Veendammer Gerard Wiekens nog in de gelederen, wel anders. Met ook Alf Inge Haaland – de vader van Erling – in de ploeg, degradeerde City in 2001 zelfs roemloos uit de Premier League.

Volledig scherm Gerard Wiekens in actie namens Manchester City. © EPA

Chelsea

Ook Chelsea dankt zijn opmars aan buitenlandse valuta. Aan de Rus Roman Abramovitsj in dit geval. Hij nam de club, die in 1988 nog degradeerde, in 2002 over van Ken Bates, de zakenman die eind vorige eeuw verantwoordelijk was voor Chelsea’s terugkeer aan de top. Maar zo succesvol als tegenwoordig waren de Londenaren 20 jaar geleden nog allerminst. Met een flinke Nederlandse inbreng - Ed de Goey, Winston Bogarde, Jimmy Floyd Hasselbaink – moest Chelsea zich in 2000-2001 tevreden stellen met een zesde plaats in de Premier League.

Volledig scherm Jimmy Floyd Hasselbaink viert een van zijn vele goals voor Chelsea. © AP

