Guardiola vindt City nog niet van het niveau Barcelona

De koploper van de Premier League is dit seizoen zo sterk dat het verschil met naaste belager Manchester United al opgelopen is tot zestien punten. Alleen een wonder kan City nog uit de kwartfinales van de Champions League houden. De club verdedigt woensdagavond voor eigen publiek een voorsprong van 4-0 op Basel.



City koppelt succesvol en attractief spel en is volgens een groeiend aantal voetballiefhebbers een serieuze kandidaat om de Champions League te winnen. ,,Maar voorlopig hebben we dit seizoen alleen nog maar de League Cup gewonnen", trapte Guardiola op de rem. Barcelona domineert al tien of vijftien jaar met verschillende trainers en spelers. De meeste van mijn spelers hebben nog bijna niets gewonnen. Geen vergelijking met Barcelona gaat voor mij op."