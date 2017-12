Guardiola nuchter na zeldzame nederlaag

,,Het was een goede wedstrijd, met mijn felicitaties voor de thuisclub'', liet de Spanjaard nuchter weten. Dankzij de overwinning op het dit jaar langdurig onverslaanbare Manchester City plaatste Sjachtar zich eveneens voor de achtste finales in de Champions League.

Guardiola had voor het uitstapje naar Oekraïne allerminst zijn beste spelers opgeroepen. Hij prees de jonge garde die van hem een kans had gekregen. ,,Ik ben blij voor Tosin Adarabioyo, Phil Foden en Brahim Diaz dat ze goed hebben gespeeld. We kwamen hier om te winnen en hebben er tot het eindsignaal voor gestreden. Het zat er deze keer echter niet in, maar ik ben tevreden over onze manier van spelen.''