Grote landen zijn zekerheidjes, Gnabry kan niet stoppen met scoren

Waar het voor sommige landen een mooie interlandweek was, zullen andere landen blij zijn dat het weer voorbij is. Schotland had met goede resultaten in twee thuiswedstrijden vol mee kunnen blijven doen voor plaatsing, maar twee nederlagen maken dat de Schotten het EK zo goed zeker missen.



IJsland leed een pijnlijke 4-2 nederlaag op bezoek bij Albanië. In de strijd met Frankrijk en Turkije stonden de drie ploegen gisteravond nog op twaalf punten. Turkije (tegen Moldavië, 0-4) en Frankrijk (tegen Andorra, 3-0) maakten geen fout, maar IJsland verslikte zich in Albanië. IJsland heeft kwalificatie nog wel in eigen hand, maar makkelijker is het er niet op geworden.



Puinruimen, veel meer zit er niet op voor John van ’t Schip de rest van de kwalificatiereeks. Door een nederlaag en een gelijkspel zijn de Grieken, die er toch al niet zo florissant voor stonden, kansloos voor het EK.