Griezmann buigt diep voor jonge landgenoot: ‘Kylian kan van niveau Messi of Ronaldo zijn’

Aanvaller Antoine Griezmann ging met zijn ploeg Barcelona hard onderuit tegen Paris Saint-Germain in het eerste duel van de achtste finales van de Champions League (1-4). De Fransman zag zijn landgenoot Kylian Mbappé maar liefst driemaal scoren in Camp Nou.

,,Kylian had een geweldige avond”, erkende Griezmann. ,,Hij heeft best veel kritiek gehad. Maar PSG heeft een aanvaller die van het niveau Lionel Messi of Cristiano Ronaldo kan zijn. We moeten hem feliciteren. Hij speelde een geweldige wedstrijd.”

,,PSG was beter dan wij”, zei Griezmann. ,,Maar we gaan niet als toeristen voor de return naar Parijs. We willen er nog wel een wedstrijd van maken.”

Mbappé bescheiden

Uitblinker Mbappé zelf bleef bescheiden na afloop van de wedstrijd. ,,Ons shirt betekent zoveel voor mij”, zei hij. ,,Ik speel niet altijd goed. Maar ik verstop me nooit. Ik wil alles voor deze club geven.”

De 22-jarige Mbappé was lovend over zijn nieuwe trainer Mauricio Pochettino, die begin vorige maand Thomas Tuchel afloste. ,,Hij levert geweldig werk”, zei de aanvaller. “Maar hij zet het werk van Tuchel voort. Onder Tuchel haalden we vorig seizoen al de finale. We worden fysiek steeds sterker. We zijn nog nog niet in topvorm maar vanavond tegen Barcelona hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld.”