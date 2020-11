Gravenberch bekijkt zaken positief: ‘Wij kunnen ook winnen op Anfield en poule winnen’

Zijn eerste goal in de Champions League en ook nog op prachtige wijze, dan kun je natuurlijk alleen maar glunderen. ,,Ik dacht niet na toen ik die bal van Dusan Tadic kreeg. Het was mijn eerste goal van dit seizoen en ik hoop dat er meer zullen volgen. Ja, dit was een mooie ook, zo onderkant lat. Pff, dat was wel even genieten toen ik die bal er in zag vliegen. Ik ga 'm vanavond nog wel een paar keer terugkijken", zei Gravenberch. ,,In de eerste helft kregen we al veel kansen, maar die benutten we niet. Kort na rust lukt het dan wel en dan volgen de andere goals snel, dat is wel grappig hoe dat soms gaat. Ik denk dat we in de eerste helft ook goed speelden, behalve dan in de afronding.”



Na de wedstrijd kregen Gravenberch en zijn teamgenoten wel te horen dat Atalanta verrassend met 0-2 had gewonnen bij Liverpool. De club uit Bergamo staat daarmee nu ook op 7 punten, waarmee Ajax en Atalanta nu twee punten minder hebben dan Liverpool. Ajax gaat volgende week dinsdag op bezoek bij Liverpool en sluit de poulefase een week later op woensdag af met de thuiswedstrijd tegen Atalanta. ,,Ja, een verrassende uitslag, maar maakt niet uit. Wij moeten nu gewoon bij Liverpool laten zien dat we daar ook kunnen winnen. Waarom niet? Ja, dan kunnen we inderdaad ook groepswinnaar worden, dat moet nu het doel zijn.”