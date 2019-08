Goed resultaat in Griekenland van cruciaal belang om rust te bewaren

Van den Brom na pijnlijke uitschake­ling: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

2 augustus De uitschakeling van FC Utrecht door het Bosnische HSK Zrinjski Mostar in de tweede kwalificatieronde van de Europa League is hard aangekomen bij trainer John van den Brom. ,,Het is verschrikkelijk. Je bent hier een heel jaar mee bezig. De hele voorbereiding was afgestemd op deze twee wedstrijden”, aldus Van den Brom.