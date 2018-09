Goals Babel en Lens, rood Willems bij pijnlijk verlies Strootman

In de Europa League ontbreken de Nederlandse clubs dit seizoen, maar Nederlandse inbreng was er volop. Niet alleen Strootman, Willems en De Guzman traden vanavond in het strijdperk, ook onder anderen Oranje-internationals Quincy Promes (Sevilla), Ryan Babel en Jeremain Lens (beiden Besiktas) kwamen in actie. Diego Biseswar bleef bij PAOK Saloniki tegen Chelsea (0-1) negentig minuten op de bank. Voor Elvis Manu, die met Akhisar Belediyespor in eigen huis onderuit ging tegen Krasnodar (0-1), was wel een invalbeurt weggelegd. De oud-Feyenoorder viel na zestig minuten in.



Promes won zonder te scoren met 5-1 van Standard Luik en Besiktas won zijn eerste duel van het Noorse Sarpsborg 08 (3-1) door goals van Babel en Lens. Het was voor de tweede keer in de Europa League dat twee Nederlanders scoorden voor een niet-Nederlandse club in één wedstrijd: Ruud van Nistelrooy en Joris Mathijsen deden dat in 2010 voor het Duitse HSV.