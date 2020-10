Gladbach veegde Real in 1985 van het veld, maar de Koninklijke sloeg keihard terug

De spelers dragen namen als Uli Borowka, Uwe Rahn en Hans-Günther Bruns, hebben wapperende blonde manen en razen over het veld in een iconisch wit shirt met zwart-groene streepjes waarop ‘Erdgas’ staat. Die sponsornaam is goed te lezen, want bij Gladbach lopen ze op 27 november 1985 allemaal met de borst vooruit na de 5-1 zege op Real Madrid.

Nadat Sparta in de vorige ronde al met 5-1 opzij gezet is op de eigen Bökelberg, wijkt de ploeg van trainer Jupp Heycnkes voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de UEFA Cup uit naar het veel grotere Rhein Stadion van Düsseldorf. Daar zien 65.000 dolenthousiaste fans hoe Borussia Mönchengladbach geen spaan heel laat van de Koninklijke. Frank Mill, Uwe Rahn (2x), José Antonio Salguero (eigen doelpunt) en Ewald Lienen krijgen met hun treffers het publiek op de banken.

De polonaise kan worden ingezet. Dat Rafael Gordillo tussendoor nog tegen gescoord heeft, mag de pret niet drukken. Een zo grote voorsprong kan Borussia immers onmogelijk nog uit handen geven. Hoewel… Met Real Madrid, in de jaren 80 in uitwedstrijden vaak geen schim van de ploeg die het op eigen veld kan zijn, weet je het natuurlijk maar nooit.

Libero Antonio Maceda heeft er alle vertrouwen in dat zijn elftal de schade nog kan herstellen. ,,De enige ploeg ter wereld die zo’n heldendaad kan volbrengen is Real Madrid’’, laat hij vol bravoure optekenen.

Elleboogstoot

De psychologische oorlogsvoering is dan al begonnen. Tegen de provocaties van de geslepen Real-speler zijn de Duitsers niet bestand. Al voor de wedstrijd in het volgepakte Santiago Bernabéu is begonnen zijn ze bij Gladbach helmaal van slag. In Der Tagesspiegel herinnert Christian Hochstätter hoe de Madrilenen brullend en spugend uit de kleedkamer stormen. ,,De wedstrijd hebben we op de gang al verloren’’, zegt de middenvelder.

En nadat doelman Uli Sude al vroeg een elleboogstoot krijgt van Jorge Valdano zijn de bezoekers niet meer vooruit te branden. ,,Niemand wilde de bal meer hebben’’, herinnert Sude zich in dezelfde krant.

Door twee goals van Jorge Valdano staat het al snel 2-0. Een kwartier voor tijd zorgt Santillana voor 3-0 en voelt iedereen de bui al hangen. Een minuut voor tijd ontploft Bernabéu als Santillana zijn tweede maakt. Eén van de mooiste Europese overwinningen die Gladbach ooit geboekt heeft, levert de Duitsers uiteindelijk een gigantisch trauma op.

Later dat jaar wint Real Madrid voor de tweede keer op rij de UEFA Cup. In de finale maakt de ploeg opnieuw korte metten met een Duitse tegenstander. FC Köln is na de heenwedstrijd (5-1) al kansloos.

Heynckes verkast een jaar later naar Bayern München. Volgens Hochstätter heeft dat alles te maken met de smadelijke 4-0 in Madrid. Heynckes zou die avond hebben ingezien dat er met Borussia geen prijzen zijn te winnen.

Met Real Madrid des te meer. Als trainer van de Koninklijk wint Heynckes in 1998 de Champions League.