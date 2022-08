Giovanni van Bronckhorst trotse coach van Rangers: ‘Nu komt het vuurwerk van ons’

Met videoGiovanni van Bronckhorst was voor de wedstrijd boos over de vervelende ontvangst bij het Philips Stadion, maar na afloop glunderde de coach van Rangers. De club uit Glasgow gaat na twaalf jaar weer de poulefase van de Champions League in.

,,Dit was een geweldige wedstrijd voor ons. Het was veel beter dan vorige week. Je beloont jezelf niet met een goal, maar in de tweede helft doen we dat wel. De goal was wat gelukkig verkregen, maar we raakten ook nog de lat en hadden nog een paar kansen”, zei Van Bronckhorst. ,,Ik heb heel veel vertrouwen in het team en dat hebben ze waargemaakt. Ik heb in de rust al gezegd hoe trots ik was hoe ze hier op het veld stonden en na afloop heb ik dat nog eens gezegd. Vorige week hebben we de ruimte op links niet goed benut. Dat ging vanavond veel beter.”

,,Wij zaten vanaf de eerste minuut meteen geweldig in de wedstrijd. Ik ben als trainer met Feyenoord hier een keer heel snel op achterstand gekomen, dan wordt het publiek een factor. Dat wilden we per se voorkomen. Het enige wat we nalieten was voor rust al scoren, want daarin kregen we al genoeg kansen", zei Van Bronckhorst, die voor het duel klaagde over de ontvangst die zijn ploeg in Eindhoven kreeg. Supporters van PSV hielden de spelersbussen van Rangers FC zo lang op dat Van Bronckhorst wilde dat de wedstrijd later begon. De UEFA wees zijn verzoek af. ,,Uiteindelijk heeft die situatie ons alleen maar extra gemotiveerd”, zei Van Bronckhorst.

PSV-fans hielden de spelers van Rangers in de nacht van dinsdag op woensdag ook al wakker door veel vuurwerk af te steken bij het hotel waar de Schotse ploeg overnachtte. ,,Tot tweemaal toe”, zei de voormalige linksback. ,,Ik geloof om twee uur en om half vijf weer. Maar het belangrijkste is dat wij nu vuurwerk kunnen leveren in de Champions League. Het zal niet makkelijk worden tegen al die grote clubs in Europa. Maar we zitten donderdag wel in de koker tijdens de loting. Dat maakt iedereen bij onze club heel erg trots.”

