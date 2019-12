Genk treedt aan met jongste doelman ooit in Champions League

Danny Vukovic, normaliter de eerste doelman van Genk, is geblesseerd. Afgelopen weekend keepte Vandevoordt ook al tegen Cercle Brugge (1-2 zege). Hij neemt het keepersrecord over van landgenoot Mile Svilar. Die debuteerde in 2017 namens Benfica in de Champions League toen hij 18 jaar en 52 dagen oud was.

Vandevoordt zal op plek negen binnenkomen in de lijst van jongste spelers in de Champions League met zijn 17 jaar, 9 maanden en 10 dagen. De jongste speler die in het Europese toernooi zijn opwachting maakte is nog altijd Celestine Babayaro. De Nigeriaan maakte in 1994 namens Anderlecht minuten tegen Steau Boekarest. Babayaro was destijds 16 jaar, 2 maanden en 25 dagen oud.



KRC Genk is al uitgeschakeld in Europa. Tegenstander Napoli heeft uitstekende papieren om de volgende ronde te halen, maar is nog niet helemaal zeker aangezien RB Salzburg ook nog een theoretische kans heeft.