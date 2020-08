Genieten geblazen, maar zit er toekomst in een Final 8?

Door Tim Reedijk



De legendarische 2-8 zege van Bayern op Barça, de stunt van Memphis en co tegen Manchester City en het dappere Atalanta dat pas in de slotfase strandde tegen de latere verliezend finalist Paris Saint-Germain. En dat allemaal in Lissabon binnen vijftien dagen. Het Final 8-format (ook gebruikt in de Europa League en de Women’s Champions League) is uit nood geboren, maar voor de kijker een gouden vondst gebleken.