Geertruida stapt als beoogde vervanger Fer met Feyenoord vliegtuig in naar Zagreb

Bij Dinamo Zagreb staat Mario Gavranovic in de spits en de 30-jarige Zwitser is in de vorm van zijn leven. ‘De Gavra Show’ noemen ze het in Kroatië inmiddels. De spits maakte zeven goals in de nog prille competitie, één in de kwalificatieronde voor de Europa League en drie treffers voor Zwitserland. Twee tegen Duitsland en eentje tegen Kroatië.