Geen EK voor Slavia-speler na ‘monkey-uitspraak’

De UEFA stelt dat Kudela Kamara uitschold én dat hij zijn menselijke waardigheid op grond van zijn huidskleur beledigde. Daarvoor kreeg hij aanvankelijk één duel schorsing . Maar nu het onderzoek is afgerond, levert de ‘monkey-uitspraak’ van de verdediger van Slavia Praag een schorsing van tien wedstrijden op. Kudela zelf ontkende de aantijgingen, nadat het incident was voorgevallen.

Reactie Seedorf

Naar aanleiding van het incident tussen Kudela en Kamara deed oud-international Clarence Seedorf woensdag bij de Raad van Europa een oproep om spelers direct met een gele kaart te bestraffen als zij hun mond bedekken als ze iets zeggen tegen de scheidsrechter of een tegenstander. ,,Er wordt momenteel veel gepraat, maar er wordt nog niet genoeg gedaan”, betoogde de viervoudige winnaar van de Champions League tijdens een vergadering over de strijd tegen haatzaaiende uitlatingen.

,,De noodzaak is duidelijk en zeer urgent. We hebben het over sport en dat dient volledig transparant te zijn. Waarom zou je dan met een hand voor je mond iets tegen een tegenstander of scheidsrechter zeggen? Dat zou echt strafbaar moeten worden. Daarmee kun je al veel oplossen”, betoogde Seedorf, die het praten achter de hand met een ploeggenoot of trainer geen probleem vindt.