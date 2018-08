Geen Champions League voor Cocu en Fenerbahçe

Cijfers en opstellingen Ajax thuis bijna onverslaan­baar

15:28 Ajax moet het karwei in de derde voorronde van de Champions League tegen Standard Luik in eigen huis zien af te maken. Vorige week werd het in België 2-2 na een 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Of dat gaat lukken? De statistieken zijn in elk geval hoopgevend.