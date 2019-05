Geen Champions League-finale maar uurtje 'miniklassieker’ voor Kuyt

De voormalig speler van Liverpool was door de UEFA uitgenodigd om de eindstrijd tussen zijn oude club en Tottenham Hotspur zaterdagavond bij te wonen in het Wanda Metropolitano Stadion in Madrid. Ook zou hij met de UEFA-Legends, samen met onder meer Giovanni van Bronckhorst en Roberto Carlos, in actie komen één dag voor de finale. Omdat de laatste en beslissende wedstrijd tussen de hoogste jeugd van Ajax en Feyenoord afgelopen zaterdag werd gestaakt, besloot de KNVB het laatste uur van het beladen duel op 1 juni voor gesloten deuren uit te spelen. Kuyt, trainer van Feyenoord onder 19 jaar, moest om die reden de trip naar Madrid, in gezelschap van z’n zoontje, afzeggen.



Eerder ontbrak hij door het vervelende incident op De Toekomst, waar aanhangers van Ajax plotseling vrienden en familieleden van de spelers van Feyenoord belaagden, ook al op zijn zogenaamde Kampioenendag. Dat laatste is een evenement van zijn stichting waar jaarlijks achthonderd sporters met een beperking in actie komen. Kuyt moest ter voorbereiding op de wedstrijd met Ajax immers trainen met zijn ploeg.