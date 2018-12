Galatasaray mag ondanks verlies naar Europa League

Turkije is na de winterstop met minimaal twee clubs vertegenwoordigd in de Europa League. Galatasaray verloor vanavond het laatste pouleduel in de Champions League van groepswinnaar FC Porto (2-3), maar eindigde toch als derde omdat Lokomotiv Moskou bij Schalke 04 met 1-0 onderuit ging.

Galatasaray hield Moskou zo één punt achter zich in de eindstand in groep D. De Turkse topclub had bovendien een beter onderling resultaat dan de Russen (3-0 om 2-0). Fenerbahçe was al zeker van een langer verblijf in de Europa League en Besiktas kan zich donderdag als derde Turkse club verzekeren van een plaats bij de laatste 32 van het tweede Europese clubtoernooi.

Porto en Schalke waren voor vandaag al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League, maar ze namen de laatste speelronde wel serieus. De Braziliaan Felipe kopte Porto in Istanbul in de 17e minuut op voorsprong. Moussa Maréga verdubbelde kort voor rust de voorsprong vanaf de strafschopstip. In de blessuretijd van de eerste helft mocht ook Galatasaray een penalty nemen. Die werd ook benut, door Sofiane Feghouli.

Na rust gebeurde in korte tijd veel. In de 57ste minuut zorgde Sérgio Oliveira eerst voor de 1-3. Eren Derdiyok bracht de spanning in de 65ste minuut terug. Feghouli kreeg twee minuten later dé kans op de gelijkmaker, maar dit keer miste hij zijn strafschop wel.