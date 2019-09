Gaan deze 10 toptalenten schitteren in de Champions League?

Mauro Icardi vertrok op Deadline Day na een maandenlange soap bij Internazionale. Antonio Conte had geen zin meer in zijn streken en wist ook dat Inter al een andere topaanvaller uit Argentinië in huis had: Lautaro Martínez. De 22-jarige aanvaller uit Bahía Blanca was in eigen land een groot talent bij Racing Club, dat hem vorig jaar voor 14 miljoen euro verkocht aan Internazionale. In zijn eerste seizoen in Milaan was hij goed voor negen goals in 35 duels, maar toen was het spel nog volledig afgesteld op Icardi. Nu vormt Martínez een aanvalsduo met Romelu Lukaku, waarbij ook van de Argentijn meer goals worden verwacht. In de nationale ploeg van Argentinië heeft ‘El Toro’ (De Stier) met 12 goals in zijn eerste 14 interlands al laten zien dat de hoge verwachtingen gegrond zijn. Vorige week maakte hij nog een hattrick in de 4-0 zege op Mexico.