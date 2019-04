Frenkie de Jong ook kritisch: ‘We hadden ruimer moeten winnen’

,,De eerste helft hadden zij echter wel iets van controle’', zei De Jong. ,,De 1-0 voor Juventus was ook niet geheel onverdiend. Gelukkig kwamen wij met een beetje mazzel al snel op 1-1.’’



Daarna kwam Ajax ‘los’. De Jong: ,,Na de hervatting waren we gewoon veel beter. We speelden heel veel kansen uit en hadden ruimer afstand moeten nemen. Maar dat maakt nu niet meer uit.’’



Over zijn inzetbaarheid waren geen twijfels geweest. ,,Het afgelopen weekeinde ben ik eerder naar de kant gegaan, last van de hamstring. Maar de medische staf heeft mij goed klaargestoomd. Er was nu niets aan de hand.’’