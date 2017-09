Fraser: Idioten vallen spelers aan

Henk Fraser was zeer ontstemd na het 3-0 verlies van Vitesse bij OGC Nice. De coach plooide het Arnhemse team naar Europese maatstaven. Maar hoe realistisch die strijdwijze ook was, het gebrek aan pure klasse kon de bekerwinnaar er niet mee verhullen. Er werd verdedigd met de Franse slag. En dan zochten een paar Vitesse-supporters ook nog de confrontatie met Arnhemse spelers.

,,Dit zijn ook de internationale verhoudingen”, stelt trainer Henk Fraser. ,,Ik heb geen kater. Ik ben ziek dat we tegen Lazio geen punt pakken. Ik ben er ook ziek van dat we ruim verliezen van Nice. Maar we zijn niet weggespeeld. We krijgen vooral les in effectiviteit.”

,,We geven de goals voor rust kinderlijk eenvoudig weg”, zegt Fraser. ,,En die derde treffer zorgt dan ook nog voor grote cijfers. Dat moet je in zo’n situatie juist voorkomen. Ik vind vooral dat we te weinig geloof hebben gehad in een goed resultaat. Dat zit in uitstraling op het veld. Maar ik kijk ook naar de klasse van Nice. We komen gewoon tekort, dat is realisme. Dat dan een paar idioten van supporters na afloop mijn spelers aanvallen, kan echt niet. Dat stoort me uiteindelijk enorm.”