Frappart oogst internationaal vooral lof voor historisch optreden in Supercup

Het Belgische Sporza was onder de indruk van het optreden van Frappart. Volgens de Vlaamse tv-zender werkte ze een ‘nagenoeg foutloos parcours af’. ,,Tijdens de match zelf verdween ze door haar correcte leiding naar de achtergrond, zoals je van een goeie ref mag verwachten”, stelt Sporza . Ook de Duitse boulevardkrant Bild was te spreken over de prestatie van de 35-jarige Française. Volgens het medium had de scheidsrechter het vaak bij het rechte eind. Bovendien bleek ze onverstoorbaar toen een supporter het veld op rende tijdens de eerste helft. Voormalig profvoetballer Joe Cole kwam als analist bij BT Sport superlatieven te kort om het optreden van Frappart te beschrijven. ,,Ze floot fantastisch in een best lastige wedstrijd. Frappart liet het spel doorgaan wanneer het kon en maakte op cruciale momenten vaak de juiste keuze.” Glenn Hoddle loofde bij BT Sport ook de fitheid van de arbiter. ,,Het werd verlengen en het tempo ging omhoog, maar ze kon het allemaal uitstekend bijbenen en leverde een geweldige prestatie.” Bekijk hier de samenvatting van de Supercup:

Omstreden penalty

Het Spaanse Marca is kritischer. De strafschop die Frappart in de verlenging toekende aan Chelsea nadat Liverpool-goalie Adrián een overtreding zou hebben gemaakt op Tammy Abraham, noemt de krant ‘controversieel’. Ook haalt Marca aan dat de gemiste penalty van diezelfde Abraham in de strafschoppenserie opnieuw genomen had moeten worden. Adrián zou immers voor zijn doellijn hebben gestaan toen de Chelsea-spits schoot.



Ook het toonaangevende La Gazzetta dello Sport twijfelt of de toegekende strafschop in verlenging wel terecht was. Desalniettemin slaagde Frappart volgens de Italiaanse sportkrant met vlag en wimpel voor haar examen. ,,Ze dwong direct het respect van de spelers af. Lange tijd was ze onzichtbaar, een goed teken. Ondanks dat het duel intens en fysiek was, liet ze de wedstrijd de wedstrijd. Alleen bij overduidelijke overtredingen floot ze.”



Frappart oogde voorafgaand aan het duel tussen Liverpool en Chelsea al zelfverzekerd: