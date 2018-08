Feyenoorders zoeken naar verklaring voor uitschakeling

In alles ligt Feyenoord ver voor op AS Trencin. Toch liet de Rotterdamse club zich in de derde voorronde van de Europa League aftroeven door de bescheiden Slowaakse club van eigenaar Tscheu La Ling en trainer Ricardo Moniz.

,,Wij dachten allemaal dat we zouden doorgaan, dat dacht iedereen'', beaamt verdediger Eric Botteghin. Een antwoord op de vraag hoe het kan dat Feyenoord over twee duels met liefst 5-1 moest buigen voor Trencin, kon of durfde niemand van de Rotterdamse club geven. Botteghin: ,,dat vragen we ons allemaal af''.

De spelers wezen na de return in De Kuip (1-1) op de enorme hoeveelheid gemiste kansen. ,,Ik had in mijn eentje al een hattrick kunnen maken'', mompelde Botteghin. Volgens vleugelspits Steven Berghuis was het simpelweg pech. ,,Dit heeft volgens mij niets met kwaliteit te maken, iedereen heeft z'n kansen gehad. Maar we vergaten onszelf te belonen'', zei Berghuis.

De onthutsende nederlaag van vorige week in Slowakije (4-0) bleek voor Feyenoord niet meer te repareren, ondanks een vroege voorsprong via Botteghin en legio kansen op meer doelpunten. Wie een kritische analyse van de Rotterdammers verwachtte, kwam bedrogen uit. Opvallend vaak viel het woord 'trots' in hun reacties. ,,We mogen vooral trots zijn dat we na zo'n week dit hebben laten zien'', aldus Botteghin. ,,Natuurlijk zijn we er niet trots op dat we eruit liggen. Maar als we met zoveel strijd en passie blijven spelen, kunnen we er een mooi seizoen van maken.''