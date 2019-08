Feyenoord zonder Van der Heijden en Ayoub naar Israël

Champions league Loodzware opgave voor Vilhena en een legertank voor het stadion in Belgrado

13:59 Natuurlijk speelt Ajax morgen pas het laatste voorrondeduel in de Champions League, maar vanavond wordt er ook al gevoetbald. Zo komt Tonny Vilhena bijvoorbeeld met Krasnodar in actie en is het de vraag of Bjørn Johnsen Rosenborg al kan helpen. Echt spannend belooft het in Belgrado te worden, waar supporters van Rode Ster al een tank voor het stadion parkeerden.