Feyenoord vecht tegen Zagreb voor overwintering in Europa

Minuut stilte voor Maradona in Europees clubvoet­bal

25 november In alle Europese voetbalwedstrijden, woensdag in de Champions League en donderdag in de Europa League, zal vooraf een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Diego Maradona. De voormalige Argentijnse topvoetballer en oud-bondscoach overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan hartfalen.