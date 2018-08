Feyenoord treft Sturm Graz of Larnaca, Vitesse mogelijk tegen club van Maradona

PSV treft Qarabag of Bate, Ajax tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag

13:01 De laatste horde voor het miljoenenbal van de Champions League is bekend. Landskampioen PSV neemt het in de play-offs op tegen de winnaar van het duel tussen FK Qarabag (Azerbeidjzan) of Bate Borisov (Wit-Rusland) en Ajax treft Slavia Praag (Tsjechië) of Dinamo Kiev (Oekraïne). De Amsterdammers moeten eerst nog wel afrekenen met Standard Luik in de derde voorronde.