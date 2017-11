Feyenoord tegen beste ploeg ter wereld, enige overeenkomst is aversie tegen UEFA

Waarom de fans van Manchester City dan toch een hekel aan de UEFA hebben? Het feit bijvoorbeeld dat de UEFA niet rigoureus ingreep toen speler Yaya Touré racistisch werd bejegend in Rusland. Het feit ook dat er in datzelfde land een wedstrijd zonder publiek diende te worden gespeeld, maar dat de aanhang van de Russen doodleuk wel in het stadion zat en de fans van City thuis voor de buis.



Voor Feyenoord is het allemaal bijzaak. De kampioen van Nederland is een figurant op het miljoenenbal, net zo goed als alle andere clubs uit de kleine voetballanden dat zijn. Zonder de geschorste vormgever Karim El Ahmadi en misschien ook zonder de grieperige spits Nicolai Jørgensen zal het onbegonnen werk zijn vanavond in Manchester. ,,We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen’’, zegt Jens Toornstra. ,,Een stunt is altijd mogelijk. Maar het zal heel zwaar worden’’, zegt Giovanni van Bronckhorst. De trainer zal met zijn hoofd al bij FC Groningen uit op zaterdagavond zitten. Maar om daar iets te kunnen bewerkstelligen, zal Feyenoord in het Etihad Stadion een afstraffing moeten voorkomen. En dat kan alleen als de ploeg vol gas geeft. En dan nog is de vraag of dat voldoende is om de op dit moment misschien wel beste ploeg ter wereld tegen te kunnen houden.