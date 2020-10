Feyenoord pakt negatief Europees record na ongekende avond in De Kuip

Teze arriveert alsnog op Cyprus voor Europa Lea­gue-du­el PSV

16:30 PSV vliegt donderdag centrale verdediger Jordan Teze alsnog in naar Cyprus. Hij is gezien op de luchthaven in Eindhoven en steeg rond half elf op in een privé-vliegtuig. Teze zal met open armen worden ontvangen voor het duel met Omonia Nicosia, omdat hij goed in vorm was en omdat PSV wel erg weinig verdedigers bij de selectie heeft.