Feyenoord ontvangt Zweedse Elfsborg

PS­V-vrou­wen boeken eerste CL-zege: na Lokomotiv Moskou wacht Arsenal

18 augustus PSV heeft woensdagavond zijn eerste zege ooit geboekt in de Champions League voor vrouwen. In Rusland werd Lokomotiv Moskou in de halve finale van de eerste rondepoule met 3-1 verslagen. In de finale wacht nu Arsenal.