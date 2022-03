Feyenoord moet hoofd koel houden in Belgrado: ‘Het gaat gewoon enorm tekeer’

Arne Slot twijfelt er niet aan dat het kan gaan spoken, vanavond in het stadion van Partizan. Zijn Feyenoord zal in de Servische heksenketel het hoofd koel moeten houden om overeind te blijven.

Toen Julian Nagelsmann ooit gepassioneerd vertelde over manieren om tegenstanders in kolkende stadions te bestrijden, ging Arne Slot op het puntje van zijn stoel zitten. Als bezoekende ploeg een broeierige atmosfeer in jouw voordeel omdraaien, dat is volgens de Duitse trainer van Bayern München een kunst op zich.

Slot sprak er na het gelijkspel tegen FC Groningen (1-1) al over met zijn spelers. De eigen aanhang ging zaterdag enorm tekeer nadat Feyenoord een paar kansen wist te creëren. Het ideale moment om de tegenstander te overrompelen, maar de bezoekers haalden de angel eruit door op tijd de bal te veroveren. ,,Telkens leden we in de aanvallen die daarop volgden zo makkelijk balverlies, dat het moment weer verdween’’, zei Slot gisteren in Belgrado.

In het Partizan-stadion zal Feyenoord de fanatieke aanhang van de thuisploeg vanavond stil moeten krijgen door zeer balvast te zijn, precies zoals Nagelsmann het ooit verwoordde. Slot maakte al eens kennis met Partizan Belgrado en de Servische supporters toen hij in dienst was van AZ. Maar destijds zaten er dertigduizend kinderen in het stadion, omdat de club was gestraft voor eerdere ongeregeldheden in Europa. ,,Dennis van der Ree is namens ons recent aanwezig geweest bij de derby tussen Partizan en Rode Ster Belgrado’’, zegt Slot. ,,Het gaat gewoon enorm tekeer. Daar moeten we ons op instellen.’’

Of Feyenoord zo balvast kan zijn als noodzakelijk, is afwachten. Bij de Rotterdamse ploeg lopen nogal wat spelers rond die eerder in het seizoen veel beter voor de dag kwamen dan de laatste weken. Bovendien is Slot gedwongen te sleutelen aan zijn formatie. Jens Toornstra vervangt Guus Til, die de laatste van zijn twee wedstrijden schorsing moet uitzitten in Belgrado. Patrik Walemark is eveneens geschorst, terwijl Cole Bassett wel is meegereisd maar niet speelgerechtigd is.

En dan staat er ook nog een groot vraagteken achter spits Bryan Linssen. De aanvaller is niet fit uit de wedstrijd tegen FC Groningen gekomen en sloeg de laatste training in Belgrado gisteravond over. Alle seinen lijken zodoende op groen te staan voor Cyriel Dessers om er een keer vanaf het eerste fluitsignaal te staan. Slot wil vooral dat zijn ploeg zeer geconcentreerd aan de aftrap verschijnt. ,,Want zoals Partizan eerder tegen Sparta Praag begon, toen schoten ze echt uit de startblokken.’’

Dat Feyenoord er voor het eerst in jaren na de winterstop nog bij is in Europa, zorgt voor kriebels. Er worden zo’n 1500 Nederlandse fans verwacht in Servië. Die komen in een land waar de afgelopen tijd zeldzame steun werd betuigd aan de Russische president Vladimir Poetin. Eerder deze maand was er een demonstratie waar Russische vlaggen en foto’s van Poetin werden meegedragen door de straten van Belgrado.

De Russen weigeren al jarenlang Kosovo als onafhankelijke staat te erkennen, tot vreugde van de Serviërs, en het Kremlin schoot ooit te hulp toen de NAVO-lidstaten Kosovo’s onafhankelijkheid steunden. Bovendien delen de landen een communistisch verleden, zijn er religieuze banden en er is voor de Serviërs sprake van een gunstige gasdeal met het land dat Oekraïne is binnengevallen.

Quote In mijn ploeg zit inmiddels een hoop ervaring, als het gaat om spelen in een vijandige omgeving. Arne Slot

Het is niet de verwachting dat die sentimenten een rol gaan spelen nu er een voetbalclub uit het Westen is neergestreken in Belgrado, maar dat er sprake zal zijn van een heet voetbalavondje is wel ingecalculeerd. ,,We zijn voorbereid op een bomvol stadion’’, zegt Slot. ,,Maar in mijn ploeg zit inmiddels een hoop ervaring, als het gaat om spelen in een vijandige omgeving.’’

Maar dat was zelden op een Europees toneel en al helemaal niet in een wedstrijd in de knock-outfase van een toernooi. Slot kan met Feyenoord richting de laatste acht van de Conference League. Als zijn ploeg maar goed met de omstandigheden omgaat. Dat kan op verschillende manieren, aldus Slot. ,,Het tempo eruit halen?Bijvoorbeeld ja. Als we voor staan. We hebben dit seizoen tegen zoveel clubs gespeeld die dat deden tegen ons, we weten inmiddels wel welke trucjes daarvoor zijn.”