Feyenoord in bakoven van Beer Sheva

De spelers van Feyenoord zullen er dolblij mee zijn want in Beer Sheva is het deze week zo warm, dat overdag voetballen onherroepelijk tot gezondheidsrisico’s had geleid. Feyenoord arriveerde dinsdag al in de zevende stad van Israël. Jaap Stam wilde niets aan het toeval overlaten. Die sponsors en supporters die een hotel in Tel Aviv boekten om pas op de wedstrijddag de bijna negentig kilometer over de snelweg naar Beer Sheva te overbruggen, maakten de juiste keuze. Beer Sheva blijkt allesbehalve bruisend en ook het spelershotel in de stad, het hoogst aangeschreven onderkomen van de stad van ruim 200.000 inwoners, had er wel wat netter bij mogen liggen.