Fenerbahçe knokt zich terug na Bakkali-dubbel

Fenerbahçe liet zich wel van zijn goed kant zien. Waar het de voorbije maanden vaak mis ging na een achterstand, knokten de Turken nu na een achterstand van 2-0 terug. De goals van de Belgen kwamen van een oude bekende van Cocu, oud-PSV’er Zakaria Bakkali.



Er vielen liefst elf gele kaarten in het Constant Vanden Stock-stadion in Brussel.



In dezelfde groep ging Spartak Trnava in eigen stadion onderuit tegen Dinamo Zagreb: 1-2. Dinamo gaat na drie van de zes speelronden met negen punten aan de leiding. Fenerbahçe heeft vier punten, Spartak Trnava drie en Anderlecht één.