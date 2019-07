FC Basel-trainer Koller spreekt met respect over PSV én Ajax

Volgens Koller is er geen uitgesproken favoriet en dat FC Basel hoger staat op de UEFA-ranglijst zegt hem weinig. Hij schuift de favorietenrol eerder naar PSV. ,,PSV is een ploeg die heel dichtbij Ajax is geëindigd in de Nederlandse competitie en we hebben allemaal gezien hoe Ajax in het afgelopen seizoen Europa en misschien wel de wereld heeft verrast. De Nederlandse competitie moet dus wel sterk zijn en dat PSV zo dichtbij Ajax is geëindigd, zegt wel iets.”

De Jong

Dat Luuk de Jong weg is, kan volgens Koller belangrijk zijn. ,,Zo gaat het vaker. Clubs met meer geld kopen de beste spelers nu eenmaal weg. Ik heb een paar wedstrijden van vorig seizoen van PSV gezien en zag een speler aan het werk die heel bepalend was in een aantal facetten van het spel. Bijvoorbeeld op de momenten dat druk werd gezet. Hij bracht veel voor PSV en anderen zullen het nu over gaan nemen.”



Van Wolfswinkel zei - gevraagd naar de sfeer in het Philips Stadion - dat FC Basel het nodige kan verwachten. ,,De sfeer hier is altijd goed, maar we hebben spelers die al vaak voor veel toeschouwers hebben gespeeld en het gaat erom wat er op het veld gebeurt. Ik reken op een basisplaats. Tegen PSV heb ik er geloof ik nog nooit naast gestaan.” De Zwitsers kennen een rustige transferzomer, in tegenstelling tot PSV. ,,Het streven is om de groep bij elkaar te houden en dat is belangrijk”, zegt Van Wolfswinkel. ,,Maar tot 1 september blijft dat relatief. We zijn al begonnen en hebben afgelopen weekend een goede overwinning geboekt tegen FC Sion.”