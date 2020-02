‘FC Barcelona maakt werk van komst Braithwaite’

Volgens verschillende Spaanse media heeft Barcelona 20 miljoen euro over voor Braithwaite. Barcelona werd vorige week nog in verband gebracht met Ángel Rodríguez, de spits van Getafe dat donderdag tegen Ajax speelt.

Barcelona mag buiten de transferperiode nog een aanvaller aantrekken omdat Ousmane Dembélé zeker zes maanden is uitgeschakeld. Ook Luis Suárez is voorlopig niet inzetbaar. De aanwinst van Barcelona moet in Spanje voetballen of op dit moment geen club hebben. Hij is niet inzetbaar in de Champions League.