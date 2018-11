FC Barcelona geeft nog niks prijs over meespelen Messi tegen Inter

Het is nog niet zeker of Lionel Messi inzetbaar is bij FC Barcelona in de wedstrijd in de Champions League tegen Internazionale. ,,We moeten de training afwachten en kijken hoe hij zich voelt,” zei coach Ernesto Valverde. ,,Gezien zijn spel en zijn bewegingen gaat het goed, maar we moeten het afwachten.’'

Messi bleek voldoende hersteld van een gebroken arm om met de Catalaanse selectie mee te vliegen naar de Italiaanse stad, waar FC Barcelona en Inter elkaar dinsdag treffen. ,,Het is goed nieuws voor het hele team om hem weer bij ons te hebben,” zei Sergi Roberto, de rechtsback van FC Barcelona ,,Ik weet niet of hij in staat is om te spelen, maar het is goed voor de sfeer in de groep.”

FC Barcelona kwam de periode zonder de Argentijn zonder kleerscheuren door. Zonder Messi wonnen de Catalanen het eerste duel met Internazionale met 2-0 en de competitiewedstrijden tegen Real Madrid (5-1) van vorige week en bij Rayo Vallecano (3-2) van zaterdagavond, al waren daar wel twee goals in de laatste vijf minuten van de wedstrijd voor nodig.

Op de vraag of het voor de ploeg wel van belang is dat Messi terug is, was de Barça-coach even van zijn stuk gebracht. ,,Is dat een serieuze vraag? Het is goed voor hem om weer terug te zijn en goed voor ons. Maar we zullen geen risico’s met hem nemen.”

Valverde verwacht een vergelijkbaar lastige wedstrijd als twee weken geleden in Camp Nou. ,,Zij zullen nog iets agressiever druk zetten, omdat ze thuis spelen. Inter is een felle ploeg die het spel wil domineren en hoog druk wil zetten. Dat heeft hen succes opgeleverd en ze zijn in vorm. Het wordt een intens duel met echte strijd.”