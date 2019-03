Favre heeft flinke klus te klaren met Dortmund: ‘Je weet het nooit’

Een dag voor de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League heeft trainer Lucien Favre van Borussia Dortmund zijn spelers moed ingepraat. ,,Alles is mogelijk’', zei de Zwitser een paar keer op de persconferentie. Dortmund staat voor een bijzonder zware opdracht, want drie weken geleden gingen de Duitsers op Wembley met 3-0 onderuit.

,,Iedere wedstrijd is anders’', zei Favre, die nog eens fijntjes de 4-0 in de groepsfase tegen het normaal zo hechte Atlético Madrid in herinnering riep. ,,We weten dat we doelpunten kunnen maken, maar we moeten vooral slim spelen. We weten ook dat het heel zwaar wordt. Maar je weet het nooit.’'

De geel-zwarte brigade draait al een tijdje stroef. Dortmund werd uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi en liet de laatste weken in de Bundesliga zoveel punten liggen, dat Bayern München op gelijke hoogte is gekomen. De ploeg van Favre verloor vrijdag met 2-1 bij FC Augsburg.

,,We staan er nog steeds goed voor, maar we balen natuurlijk van de laatste resultaten’', zei aanvoerder Marco Reus, die weer terug is van een blessure. Reus ontbrak daardoor afgelopen maand op Wembley. ,,Wij zijn in staat om dit om te draaien. Iedereen gelooft daarin.’' De topschutter van Dortmund benadrukt dat hij in fysiek opzicht klaar is voor de strijd, zelfs als die 120 minuten gaat duren.