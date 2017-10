Everton geeft fan levenslang stadionverbod

Kijk hier terug hoe Vitesse en Zulte Waregem de punten deelden

19 oktober Vitesse verzuimde om zichzelf nog enige hoop te verschaffen op het bereiken van de volgende ronde in de Europa League. In de uitwedstrijd tegen het Belgische Zukte-Waregem, dat ook nog puntloos was, bleven beide ploegen steken op een 1-1 gelijkspel.