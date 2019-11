Evenaring van recordaantal Nederlandse treffers op een CL-avond

Op 2 november 2005 maakten Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Nigel de Jong de doelpunten. Nu, iets meer dan 14 jaar later, waren Promes en Van de Beek namens Ajax, Depay voor Lyon en Wijnaldum in dienst van Liverpool succesvol.



Voor Van de Beek was het in meerdere opzichten een bijzondere avond, want op Stamford Bridge maakte hij zijn vierde doelpunt op rij in een uitwedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarmee is hij de eerste Nederlander. Ook Memphis Depay zette een record neer. De aanvaller van Lyon maakte de 2-0 tegen Benfica en is daarmee de eerste Nederlander sinds Arjen Robben (5 op een rij in 2013) die erin slaagt om in vier verschillende Champions League-wedstrijden op rij te scoren.