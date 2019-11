Europese overwintering Bosz, negen man Brugge pakken punt bij Gala

Ook toen Bosz na rust Leon Bailey naar de kant had gehaald voor Julian Baumgartlinger, hield de Duitse nummer 9 het betere van het spel. Dat vertaalde zich in de 54ste minuut, wederom uit een standaardsituatie, in de tweede treffer. Nadat de bal aanvankelijk was weggewerkt kreeg Charles Aránguiz de bal op vernuftige wijze bij centrale verdediger Sven Bender, die hard raak schoot: 0-2. Bij die stand bleef het.



Het was voor het eerst sinds 2016 dat Bayer Leverkusen een uitwedstrijd won in het miljoenenbal. Van de laatste 12 wedstrijden buiten de eigen BayArena werd er slechts één gewonnen, tegen Tottenham Hotspur. In groep D staan Bosz en zijn mannen nu op 6 punten, één minder dan Atlético Madrid dat later op de avond tegen het reeds geplaatste Juventus speelt. Alleen via een wonder kan Leverkusen nog door in de Champions League, maar plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League is in ieder geval al veiliggesteld.