Engelse kranten: Klaassen speelde beste wedstrijd ooit op Anfield, een ramp voor Onana

,,Geen grapje", schrijft the Daily Express op de cover van het sportkatern. ,,De opportunistische Curtis Jones viert zijn doelpunt en Kelleher voorkomt een late tegentreffer.” Deze jonkies zorgden er gisteravond voor dat Liverpool zeker is van een plek in de knock-outfase van de Champions League en dat trainer Jürgen Klopp enkele belangrijke spelers rust kan gunnen tijdens het laatste duel met FC Midtjylland.



,,De jonge ster Jones (19 jaar oud) maakt de winnende op Anfield en Caoimhin Kelleher, 22, houdt zijn doel schoon met een fabelachtige redding op een kopbal op Huntelaar, nadat Allison ontbrak vanwege een hamstringblessure. Door zijn sterke optreden lijkt Kelleher zeker van zijn plek voor de komende duels die de Braziliaan Allison ook zal missen door de kwetsuur", schrijft het dagblad over zijn ‘indrukwekkende Europese debuut'. ,,De keeper stond er op de grote momenten tegen Ajax, met een paar fabelachtige reddingen waarmee hij een clean sheet hield.” Over de fout van Onana: ,,De doelman ging ervan uit dat hij een doeltrap zou krijgen, maar daar stond Curtis Jones die vanuit een heel lastige hoek met de buitenkant van zijn rechtervoet scoorde.”

‘Een ramp voor de keeper, Curt geeft antwoord’, zo opent Metro het sportkatern. ,,Het team van Jürgen Klopp was voor een langere tijd de mindere partij tegen de grote club uit Nederland, maar alleen het resultaat telt.” De krant schrijft dat Ajax in het restant van de eerste helft, na de bal op de paal van Jones, het dichtst bij een goal was na bijna een eigen goal van Andrew Robertson en de redding met één hand van doelman Kelleher op de pegel van Noussair Mazraoui. Ook in de tweede helft waren de Amsterdammers dicht bij een treffer, maar ‘Curtis Jones werkte de bal slim in het doel, nadat Andre Onana de bal compleet miste bij het uitkomen.’ Uiteindelijk ‘zorgde een voortreffelijke redding van Kelleher op de kopbal van Klaas Jan Huntelaar ervoor dat Liverpool de volgende ronde bereikt als groepshoofd.’

Volledig scherm Cover Metro Sport © AD

‘Kell of Duty’, staat op de cover van het sportkatern van de The Daily Star. Vertaald: de plicht van Kelleher. De keeper van Liverpool maakte tegen Ajax zijn debuut maakte in de Champions League. ,,Kelleher kende een rustige start, omdat in het eerste deel van de wedstrijd het spel zich afspeelde op de helft van Ajax. Maar Liverpool had de doelman uiteindelijk nodig om de eerste plaats in de groep veilig te stellen. Mede dankzij een fantastische redding op een kopbal van Huntelaar.”

De krant richtte zich ook tot Davy Klaassen, die een verleden heeft bij Everton. Hij speelde zijn beste wedstrijd ooi op Anfield, als hart van het Ajax-middenveld.. ,,Hij veroorzaakte veel problemen door in de aanval op te duiken.” De krant zag dat Ajax zijn best deed voor een goede uitgangspositie in de laatste wedstrijd en mogelijk de koppositie in de groep D, maar zag die hoop vervliegen na een ‘howler’, stommiteit, van Andre Onana.