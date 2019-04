Ekkelenkamp na CL-debuut: ‘Ronaldo moest neer’

De Ligt: ‘Wij staan niet voor niks in de kwartfina­le, er zit nog meer in’

10 april Ajax heeft tegen Juventus weinig verkeerd gedaan en misschien had er wel meer ingezeten dan een gelijkspel (1-1). Dat was in grote lijnen de mening van Matthijs de Ligt. ,,Ik denk dat we het goed hebben aangepakt’', zei de aanvoerder bij Veronica. ,,Alleen jammer van die tegentreffer vlak voor rust.’'