Ekkelenkamp is alleen buiten het veld timide: ‘Hij weet nu al wat er gevraagd wordt’

Ekkelenkamp, geboren in Zeist, viel dit seizoen pas één keer in, thuis tegen NAC. Vorig seizoen liet trainer Erik ten Hag hem drie keer ruiken aan het grote werk. Ten Hag is sowieso gecharmeerd van de middenvelder die ook steeds mee mag tijdens de trainingskampen van de selectie. Iedereen was verbaasd dat Ekkelenkamp in zo’n grote wedstrijd tegen Juventus een rol kreeg. Ten Hag redeneerde juist droogjes. ,,We hadden in die fase van de wedstrijd een speler nodig die kan verdedigen én aanvallen. Jurgen heeft dat profiel. Die overtreding op Ronaldo? Jurgen weet nu al wat er gevraagd wordt.’’