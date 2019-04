Eintracht zorgt voor stunt, Arsenal, Chelsea en Valencia simpel door

Geschorste Son mist halve finale tegen Ajax

17 april Son Heung-Min was vanavond in de Champions League met twee goals de grote man bij Tottenham Hotspur. De Londense club had na de 1-0 thuiszege bij City genoeg aan een 4-3 nederlaag in Manchester. Tottenham moet het in de eerste halve finale tegen Ajax zonder de geschorste Son stellen.