Eerste goal cruciaal voor Ajax tegen Valencia

Lampard: Zou geweldige prestatie zijn als Chelsea volgende ronde haalt

9 december Chelsea wil morgen in de laatste groepswedstrijd in de Champions League de eerste thuiszege behalen. Als dat lukt tegen Lille is een plaats in de achtste finale zeker gesteld, ongeacht het resultaat van het duel tussen Ajax en Valencia in Amsterdam. Op Stamford Bridge verloor Chelsea eerder van Valencia en speelde het gelijk (4-4) tegen Ajax.