Een voorsprong van 3-0? Dat ging voor een Nederlandse club nog nooit mis

PSV en Feyenoord verdedigen in de Europa League vanavond allebei een voorsprong van 3-0. Dat kan niet meer fout gaan, zou je zeggen. Nog nooit werd een Nederlandse club in Europa na een dergelijke thuisoverwinning van 3-0 alsnog uitgeschakeld.

PSV speelt vanavond in Cyprus tegen Apollon Limassol, terwijl Feyenoord in Israël te gast is bij Hapoel Beer Sheva. Het gebeurde 18 keer eerder dat een Nederlandse club de heenwedstrijd op eigen veld met 3-0 won en telkens liep dat dus goed af.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum scoort voor Liverpool tegen FC Barcelona. Het is zijn tweede goal van de avond. Liverpool wint met 4-0. © REUTERS In alle Europese toernooien werd een 3-0 nederlaag in de laatste vijf jaar slechts eenmaal gerepareerd. Dat gebeurde in de halve finale van de Champions League van vorig seizoen. Barcelona – Liverpool 3-0, Liverpool – Barcelona 4-0. Het was de avond van Georginio Wijnaldum en Divock Origi, met beiden twee doelpunten. Overigens kan het ook nog gekker: Barcelona zelf maakte in 2017 een 4-0 nederlaag goed tegen Paris-Saint Germain (6-1). Maar we beperken ons hier verder tot de uitslag van exact 3-0.

PSV reisde vier keer eerder met een thuiszege van 3-0 op zak naar een Europese uitwedstrijd. Telkens werd de volgende ronde bereikt, maar dat ging nooit zonder slag of stoot. In 1978 won PSV in de halve finale van de UEFA Cup met 3-0 van Barcelona, waarna het wankelde in de return. Nick Deacy maakte de kapitale uitgoal: 3-1. PSV won vervolgens de UEFA Cup.

Tien jaar later klopte PSV in de Europa Cup 1 Galatasaray in Eindhoven met 3-0 en ging het vervolgens in Turkije maar net goed (2-0 verlies). En ja hoor, PSV pakte daarna de Europa Cup 1. In 1990 bleef PSV na een 3-0 thuiszege tegen FC Luzern in Zwitserland opnieuw het nippertje een blamage bespaard (2-0). In 2000 werd het tegen PAOK thuis 3-0 thuis en uit 1-0 (verlies).

Volledig scherm Denzel Dumfries van PSV heeft de 3-0 gemaakt tegen Apollon Limassol. © BSR Agency

Mocht PSV vanavond op Cyprus overeind blijven, dan plaatst de club zich voor de 44ste keer in 45 jaar voor een Europees hoofdtoernooi. Alleen in 2017-2018 ontbrak de ploeg, nadat NK Osijek uit Kroatië te sterk was in de voorronde van de Europa League.

Feyenoord won pas één keer de Europese heenwedstrijd op eigen veld met 3-0. Dat was in 1976 in de UEFA Cup tegen Djurgardens IF. In Zweden kwam Feyenoord niet meer in de problemen (2-1 verlies). Overigens won Feyenoord in zijn laatste twintig Europese uitduels maar 1 keer (in 2014 met 0-3 bij Standard Luik), maar vanavond zou een niet al te grote nederlaag dus ook volstaan. Eén keer eerder poetste een Israelische club een nederlaag van 3-0 weg in de return. Maccabi Petak Tikva flikte het in 2004 tegen AEK Larnaca uit Cyprus (4-0).