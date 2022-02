Dumfries ziet na nederlaag nog kansen voor Inter: ‘We gaan er nog zeker voor vechten’

Internazionale bood Liverpool goed partij, maar verloor uiteindelijk door twee treffers in het laatste kwartier, van de ingevallen Roberto Firmino en Mohamed Salah. ,,We hebben ze het zeker lastig gemaakt”, zei Dumfries. ,,Maar aan het einde ging het fout. Maar we gaan naar Liverpool toe om te vechten en te winnen”, blikte hij alvast vooruit naar de return die op 8 maart wordt gespeeld.

Van Dijk

Virgil van Dijk was zeer te spreken over de uitzege van Liverpool. ,,Ik heb hier genoten van de sfeer en het publiek”, zei de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,En dit is natuurlijk een heel goed resultaat voor ons. Internazionale is een heel goede ploeg. Het was heel moeilijk om hier te spelen. Inter verdedigde vooral heel goed. Maar uiteindelijk hebben we het denk ik wel verdiend gewoon. We zijn hard blijven werken. Daar begint het allemaal mee. We waren voorbereid om te lijden.”